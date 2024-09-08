السلطات الإسرائيلية تعلن غلق المعابر البرية مع الأردن بعد هجوم اللنبي

أعلنت السلطات الإسرائيلية، إغلاق المعابر البرية مع الأردن، في أعقاب عملية إطلاق النار بمعبر جسر الملك حسين (اللنبي) الحدودي مع الأردن، والذي أودى بحياة 3 إسرائيليين.

وبحسب موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، أفاد متحدث باسم سلطة المطارات، أنه «تقرر بتوجيه من قوات الأمن وقف نشاط معابر: رابين (وادي عربة)، واللنبي (الكرامة)، ونهر الأردن (جسر الشيخ حسين)، في الوقت الحاضر».

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الأحد، عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.

وأهابت مديرية الأمن العام، بمستخدمي الجسر التقيّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أيّ تغيّر في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولا بأول.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الأحد، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين.

وكان الإسعاف الإسرائيلي أفاد بمقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق النار في (معبر اللنبي - الكرامة في الجانب الفلسطيني) قرب الحدود مع الأردن، فيما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل منفذ العملية.

وأشار تلفزيون فلسطين الرسمي، إلى أن الاحتلال أغلق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين بعد عملية إطلاق النار أسفرت عن 3 قتلى.