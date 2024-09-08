أعلنت المديرية العامة للأمن العام في الأردن، إعادة فتح جسر الملك حسين غدًا الإثنين، وذلك بعد إغلاقه في أعقاب عملية إطلاق النار أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن المتحدث باسم مديرية الأمن العام إنّه سيُفتح جسر الملك حسين ليوم الغد (الاثنين)، أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة صباحًا (بالتوقيت المحلي) مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن.

وأهابت المديرية بالمسافرين التقيّد بالمواعيد والتعليمات توفيراً لوقتهم وجهدهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الأدنية، نتائج التحقيقات الأوليّة في عملية إطلاق النار عند معبر جسر اللنبي على الحدود بين المملكة والضفة والغربية المحتلة.

وقالت الوزارة، إن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان، وكان عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربيّة.

وأضافت أن النتائج الأوليّة للتحقيق تشير إلى أن الحادث هو عمل فردي، وأن التحقيقات مستمرة للوصول الى تفاصيل الحادث كافة.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنيّة لاستلام جثة منفذ العملية ليصار إلى دفنها في الأردن.

وأكدت الداخلية الأردنية، أنه أفرج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد الحادث، وعادت أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة بشكل متتابع نهار اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المعنيّة تتابع أيضا مسألة إغلاق الجسر بعد الحادثة.

وقُتل ثلاثة إسرائيليين الأحد، عند ما تسميه إسرائيل معبر اللنبي (جسر الملك حسين) بين الضفة الغربية المحتلة والأردن برصاص مهاجم وصل من المملكة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قتل منفذ العملية.