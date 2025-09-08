سهرة فنية دينية بقصر ثقافة روض الفرج احتفالا بالمولد النبوي

واصل قصر ثقافة روض الفرج فعاليات احتفالاته بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث شهد مساء أمس الأحد، احتفالية ثقافية فنية ضمن أنشطة فرع ثقافة القاهرة بهيئة قصور الثقافة.

واستُهلت الفعاليات بندوة ثقافية بعنوان "في حب رسول الله"، تحدث خلالها الشيخ علي مصطفى، الواعظ بالأزهر الشريف، مستعرضًا جوانب من قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، وكيفية احتفاء المسلمين عبر العصور بهذه الذكرى العطرة، مؤكدًا أن التعبير عن محبة الرسول الكريم يكون باتباع هديه والسير على سنته.

وأعقب ذلك تنفيذ ورشة رسم وتلوين حول المولد النبوي الشريف، شارك فيها الأطفال بروح إبداعية عكست ارتباطهم بالحدث.

وأعقب ذلك عرض فني لفرقة روض الفرج لذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة المايسترو عادل مدبولي، قدمت خلاله الفرقة باقة متنوعة من الأناشيد والأغاني الدينية التي تفاعل معها الحضور، منها: "كل الناس، منك المدد، سلام يا طه، المسك فاح، حب الرسول، إلهي ما أعظمك، قمر، ماشي في نور الله، وغيرها".

كما قدمت فرقة روض الفرج للإنشاد الديني بقيادة المايسترو صلاح عبد الحميد فقرة مميزة أمتعت الحضور، منها: "نور النبي، يا أحباب المدينة، طلع البدر، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه".

وشهدت الأمسية كذلك فقرات غنائية لعدد من مواهب قصر ثقافة روض الفرج، حيث قدمت |الطفلة شمس محمد أغنية برضاك، وأدت أسيل محمد مصطفى أنشودة أنا ضيفك يا رسول الله، وشارك أحمد حسن بأغنية المسك فاح، بينما شدت نورهان أدهم بـ يا مواكب النور، وقدمت مودة أسامة أغنية عمر الهموم ما تبكيني، واختُتمت الفقرات بأغنية قمر".

وأُقيمت الفعاليات تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة الدكتور ابتهال العسلي، وذلك ضمن برنامج شامل أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بجميع المحافظات، متضمنًا ندوات تثقيفية وورشًا فنية وعروضًا للإنشاد الديني.