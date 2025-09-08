 انطلاق معرض كنوز مطروح لتقديم مجموعة متميزة من منتجات الزيتون والتمور - بوابة الشروق
انطلاق معرض كنوز مطروح لتقديم مجموعة متميزة من منتجات الزيتون والتمور

أحمد سباق
نشر في: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 4:02 م | آخر تحديث: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 4:02 م

أعلن محمد أنور مدير إدارة السياحة والمعارض بمحافظة مطروح، انطلاق النسخة الثالثة من معرض "كنوز مطروح" بحديقة راضي في مدينة مرسى مطروح خلال الفترة من 10 سبتمبر حتى 20 سبتمبر 2025.

ومن المقرر أن يقدم المعرض مجموعة متميزة من منتجات الزيتون وزيت الزيتون الفاخر، والتمور من نخيل واحة سيوة الزيوت المستخلصة من النباتات الصحراوية النادرة، والمنتجات اليدوية والحرفية والتراثية المصنوعة بأيادي أبناء المحافظة.

ويأتي معرض "كنوز مطروح" كفرصة للتسوق ودعم تراث المحافظة وصناعاتها الفريدة، تحت اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإشراف الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ.

