تضرر محطة طاقة حرارية بالقرب من كييف بعد هجمات روسية

قالت السلطات اليوم الاثنين إن محطة طاقة حرارية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف تضررت بعد هجوم روسي بطائرة مسيرة.

وقالت وزارة الطاقة عبر تطبيق " تليجرام" دون الإفصاح عن موقع المحطة " العدو يعلم جيدا أنه يستهدف بنية تحتية مدنية".

ويشار إلى أن روسيا طالما أكدت أنها تستهدف البنية التحتية العسكرية فقط. مع ذلك، لقى عشرات المدنيين حتفهم في هجمات جوية على مدن أوكرانية تتعرض للهجوم يوميا تقريبا، في حين تحدث روسيا ضررا واسع النطاق للبنية التحتية للطاقة في البلاد، خاصة خلال أشهر الشتاء الأكثر برودة.

ووفقا لمراقبين بالجيش الأوكراني، فإن الهجوم استهدف محطة تريبلسكا على ضفاف نهر دنيبرو جنوب كييف.

وقد تعرضت المنشأة للهجوم والضرر عدة مرات سابقا. وفي آخر تحديث، قالت الوزارة إن إمدادات الطاقة استقرت بعد الهجوم.

من ناحية أخرى، لقى شخصان حتفهما في قرية بالقرب من كراماتورسك في شرق أوكرانيا في أحدث الهجمات الروسية خلال الليل، حسبما قال الادعاء المحلي.