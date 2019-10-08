التضامن: مكافحة الفساد تتطلب الشفافية وتضافر جهود جميع قطاعات المجتمع

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، إن مجابهة الفساد أمر يتطلب تضافر جهود كل قطاعات المجتمع، مشيرة إلى أهمية القضية التي يتطرق لها المجتمع الدولي أثناء التحدث عن تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأضافت والي، خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن رئيس الوزراء، في افتتاح مؤتمر "مجتمع بلا فساد" الذى نظمته اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أمس، أن مقاومة الفساد تبدأ باحترام القانون ومقاومة جميع أشكال الفساد الصغيرة التى تؤدى إلى أشكال أكبر.

وأوضحت أن المجتمع المدنى كأحد أضلاع الدولة عليه دور هام في مجابهة الفساد، عن طريق استخدام آليات الشفافية والوضوح فى الإجراءات والتعاملات.

وتابعت: سعيدة بإصدار الرئيس السيسي، لقانون تنظيم العمل الأهلي والجمعيات الأهلية الذى يؤكد على فكرة الشفافية وأن اللائحة التنفيذية يجب أن تتسم جميع اللوائح ونماذج العمل والشروط بالوضوح والسهولة وأنها سعيدة بهذا التحرك المجتمعى لمواجهة الفساد مؤكدة أن سيادة القانون والعدالة الناجزة هى السبيل لمكافحة الفساد.

ويهدف المؤتمر الذى شهده عدد واسع من المهتمين وقيادات العمل المجتمعى والتعاونيات ومكافحة الفساد إلى تفعيل العلاقة بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية فى التصدى لظاهرة الفساد واستعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ -٢٠٢٢وإطلاق التوجهات الاستراتيجية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد واستعراض أهم ملامح قانون الجمعيات الأهلية الجديد ورؤية وزارة التضامن فى الوقاية ومكافحة الفساد.

كما يناقش المؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ -٢٠٢٢ والخطة الاستراتيجية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد، حيث سيتم من خلال هذا المحور التعريف بمدونة السلوك المهنى للجمعيات والمؤسسات الأهلية وإطلاق المنصة الإليكترونية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير واللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى، كذلك الإعلان عن اللجان الإقليمية لمكافحة الفساد بالمحافظات وقانون الجمعيات الاهلية الجديد ورؤية وزارة التضامن فى الوقاية ومكافحة الفساد.