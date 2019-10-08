الرئيس الأفغاني: لا ينبغي تكرار الأزمة الناجمة عن انتخابات 2014

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غاني، اليوم الثلاثاء، أنه لا ينبغي تكرار الأزمة الناجمة عن الانتخابات التي جرت في عام 2014 والتي أدت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتقاسم السلطة بينه وبين الرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، موضحا أنه لا يوجد وقت للصراع على السلطة.

وقال غاني - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إنه لم يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 من سبتمبر الماضي، مؤكدا أنه يلتزم هو وفريقه بالقواعد الصارمة كما أنهم سينتظرون اللحظة التي تعلن فيها اللجنة الانتخابية النتائج الرسمية وأن أي شيء قبل ذلك هو مجرد تنبؤات ومزاعم غير مفيدة.

وأعرب غاني عن تفاؤل فريقه بالأرقام الأولية إلا أنه سينتظر حتى الإعلان عن النتائج النهائية.

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله - منافس الرئيس أشرف غاني في الانتخابات الأخيرة - قد أعلن في وقت سابق فوزه في الانتخابات التي شارك فيها حوالي 8ر2 مليون شخص وفقا للأرقام المعلنة من قبل لجنة الانتخابات الأفغانية.