إنديبندينتي يهدر نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الأرجنتيني

أهدر فريق إنديبندينتي نقطتين ثمينتين في صدارة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بتعادله سلبيا مع مضيفه ارجنتينوس فجر اليوم الأحد بالمرحلة الثامنة ... في الوقت الذي أهدر فيه هوراكان فرصة اقتناص الصدارة بعد خسارته على ملعب مضيفه روزاريو سنترال صفر/ 1.



وفي باقي المباريات فاز نيولز أولد بويز على مضيفه سان لورينزو 3 /صفر وديفينسا خوستيكا على مضيفه لانوس 2 /صفر وسنترال كوردوبا سانتياجو على ضيفه تيجري 1 /صفر وجودوي كروز على مضيفه إستوديانتس لابلاتا 1 /صفر.



ويتصدر إنديبندينتي الدوري الأرجنتيني برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن ريفر بليت الذي يواجه تاليريس كوردوبا في وقت لاحق اليوم، وبفارق نقطتين أيضا عن هوراكان صاحب المركز الثالث.



وعلى ملعب جيجانتي دي ارويوتو، فاز روزاريو سنترال على ضيفه هوراكان بهدف حمل توقيع جامينتون كامباز في الدقيقة 42... في الوقت الذي أنهى فيه الفريق الضيف المباراة بعشرة لاعبين لطرد لوكاس كاريزو في الثواني الأخيرة.