أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، أنه "في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، رصد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل إطلاق عدة صواريخ من جنوب شرق لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل في منطقة كفر شوبا، وإطلاق نار مدفعي من إسرائيل على لبنان رداً على ذلك".

وأضاف تيننتي، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "نحن على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة".

وتابع تيننتي: "جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل يتواجدون في مواقعهم ويقومون بمهامهم ويواصلون العمل، بما في ذلك من الملاجئ حفاظًا على سلامتهم".

وأضاف: "نحض الجميع على ممارسة ضبط النفس والاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها لليونيفيل لخفض التصعيد ومنع التدهور السريع للوضع الأمني".

وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بأعداد كبيرة من القذائف المدفعية والصواريخ الموجهة هي موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة.

وقال الحزب، في بيان صحفي، إنه "على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامناً مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

وذكر أن "المواقع الإسرائيلية المستهدفة هي "موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، محيط منطقة كفرشوبا بشكل مكثف، كما قصفت الخيمة التي نصبها "حزب الله" سابقاً في منطقة مزارع شبعا، بحسب ما أعلنت قناة "الجديد" المحلية.

وأعلن متحدث عسكري إسرائيلي أن إسرائيل تعرضت لإطلاق النار من لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن قوات المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي ستستهدف المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف هاجاري أن الجيش الإسرائيلي مستعد لجميع السيناريوهات وسيواصل حماية أمن سكان إسرائيل.

ويأتي ذلك في خضم إطلاق حركة "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية.