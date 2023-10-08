 مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بقنا - بوابة الشروق
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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بقنا

حمادة عاشور
نشر في: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 10:14 م | آخر تحديث: الأحد 8 أكتوبر 2023 - 10:14 م

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في مشاجرة بين عائلتين بقرية البحري قامولا التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا، اليوم الأحد.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزي، فيما فرضت قوات الشرطة حصارا مشددا حول القرية تحسبا لتجدد الاشتباكات.

وكان اللواء مصطفى مبروك درة مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة نقادة يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية البحرى قامولا.

وكشفت التحريات التي قادها اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية عن وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية.

وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بينهم سيدة وتم القبض على عدد من المشتبه بهم.

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