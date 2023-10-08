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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، استمرار عمليات تسلل مقاتليها إلى داخل إسرائيل في اليوم الثاني من المواجهة غير المسبوقة منذ سنوات.

وصرح الناطق باسم الكتائب المكنى "أبو عبيدة" ، في تسجيل صوتي، بأن مقاتلي القسام "لا يزالون يخوضون اشتباكات ضارية وبطولية، ويواصلون القتال على محاور عدة، مثخنين الجراح في صفوف العدو (إسرائيل)".

وأضاف أبو عبيدة: "تمكنت قيادة القسام منذ ليلة أمس باستبدال بعض قوات القتال بقوات أخرى وإرسال قوات أخرى، كما تقوم مدفعية القسام بالدعم الناري بقذائف الهاون والصواريخ".

وأطلقت "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" منذ ساعات صباح أمس بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات تسلل غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية إسرائيلية عن تسلل أكثر من ألف مقاتل من نشطاء حماس وفصائل أخرى إلى بلدات ومستوطنات إسرائيل المحاذية لقطاع غزة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 350 والمصابين إلى 1940 منذ بدء القتال مع الفصائل الفلسطينية أمس.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.

وتضمنت العملية الإسرائيلية شن سلسلة كبيرة من الغارات على منازل ومقرات حكومية ومواقع لحركة حماس فضلا عن تدمير برج سكني.

وصرح الجيش بأنه هاجم أكثر من 500 هدف لحركة حماس في قطاع غزة.