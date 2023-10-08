الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تبادل إطلاق النار جنوب لبنان

أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق صباح اليوم.



وأعلنت فرونتسكا، عبر منصة "إكس"، أن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيواصل، بالتنسيق مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، بذل الجهود لحماية أمن لبنان واستقراره".



ورأت أنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى التزام وقف الأعمال العدائية والتطبيق الكامل للقرار 1701، لحماية لبنان وشعبه من المزيد من التصعيد".



وكان "حزب الله" أعلن في بيان صباح اليوم، استهداف ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بأعداد كبيرة من القذائف المدفعية والصواريخ الموجهة هي موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة.



وقال الحزب، في بيان صحفي، إنه "على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامناً مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة الإسلامية صباح اليوم بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".



وأشار إلى أن المواقع الإسرائيلية المستهدفة هي " موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".



بالمقابل قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف محيط منطقة كفرشوبا بشكل مكثف، كما قصفت الخيمة التي نصبها "حزب الله" سابقاً في منطقة مزارع شبعا.



وتسبب القصف الإسرائيلي صباح اليوم بإصابة شخصين، وطفلين بجراح، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .



وكان تجدد القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة كفرشوبا وسدانة، جنوب لبنان، بعد إطلاق صاروخين من الجهة اللبنانية باتجاه مواقع إسرائيلية محتلة في مزارع شبعا جنوب لبنان.



وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن "تجدد القصف الاسرائيلي على أطراف بلدة كفرشوبا وسدانة وذلك بعد إطلاق صاروخين من الجهة اللبنانية باتجاه مواقع العدو في مزارع شبعا".



وأعلنت قناة " المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله"، أن "المقاومة الإسلامية أعادت تثبيت خيمة مزارع شبعا ‫التي استهدفها العدو صباح اليوم بالصواريخ مقابل موقع زبدين (جنوب لبنان)".