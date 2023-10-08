ضبط شخصين بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ببني سويف وأسوان

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن بني سويف وأسوان من ضبط شخصين بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في بني سويف وأسوان.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرتى أمن (بنى سويف، أسوان) عن:

ضبط حاصل على دبلوم بدائرة مركز شرطة أهناسيا في بني سويف وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").

وفي أسوان ضبط ميكانيكى بدائرة قسم شرطة ثانى أسوان وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية، أجنبية").

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.