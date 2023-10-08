البعثة الدبلوماسية الروسية لدى فلسطين: إجلاء المواطنين الروس ليس مدرجا على جدول الأعمال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت المتحدثة باسم البعثة الدبلوماسية الروسية لدى فلسطين علياء زاريبوفا، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، إن إجلاء المواطنين الروس من أراضي فلسطين أمر ممكن في المستقبل القريب، لكن هذه المسألة ليست مدرجة على جدول الأعمال حتى الآن.

وأضافت زاريبوفا "عملية (الإجلاء) ليست قيد المناقشة في الوقت الحالي"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت زاريبوفا "إذا طرأت مستجدات حول هذه المسألة سنعلن عنها بكل تأكيد."

وأضافت زاريبوفا أنه لا توجد معلومات عن احتمالية سقوط ضحايا بين المواطنين الروس على الأراضي الفلسطينية.

ودعت روسيا أمس السبت الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف "الأعمال العدائية بين إسرائيل وفلسطين هي تكرار خطير للغاية للصراع، وعلى الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات".

وتابع بوجدانوف "نحن على اتصال مع الجميع وندعوهم إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات. ما مدى استجابتهم لدعواتنا؟ حسنا، نحن نؤيد حل جميع القضايا سلميا على أساس المصالح المشتركة".