زيلينسكي يطالب بمزيد من الأسلحة قبيل اجتماع رامشتاين

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداء عاجلا إلى حلفاء بلاده لتقديم المزيد من الأسلحة بشكل كبير، قبيل الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا.

وقال في رسالة فيديو صدرت في كييف مساء يوم الاثنين إن تسليمات كافية للجبهة وتجهيزات للألوية وأسلحة بعيدة المدى ستكون ضرورية في الأشهر المقبلة لوقف روسيا وإجبارها على التوجه نحو السلام.

وأضاف زيلينسكي بشأن الاجتماع المقرر يوم السبت: "سنحاول إقناع شركائنا في اجتماع رامشتاين القادم بالحاجة الملحة لتعزيز قدراتنا ومواقفنا بشكل كبير في الوقت الحالي، خلال أشهر الخريف".

وتابع: "ندعو شركاءنا لتحديد كيف يتصورون نهاية هذه الحرب، ومكانة أوكرانيا في الهيكل الأمني العالمي، والخطوات المشتركة التي يمكن أن توجه هذه الحرب نحو نهايتها".

ولأول مرة، يخطط قادة الدول الداعمة لأوكرانيا للاجتماع في رامشتاين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيزور ألمانيا في نهاية هذا الأسبوع.

وفي الماضي، كانت قاعدة رامشتاين الجوية في ولاية راينلاند-بالاتينات هي مكان الاجتماع الأساسي لوزراء دفاع هذه الدول.

وأكد زيلينسكي أن الاجتماع يجب أن يركز أيضا على الاستثمارات في إنتاج الأسلحة الأوكرانية، وخاصة إنتاج المسيرات وأنظمة الحرب الإلكترونية. وأعلن زيلينسكي مرارا عن رغبته في جعل أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي الأسلحة في العالم.

كما أشار زيلينسكي إلى أنه سيقدم "خطة النصر" الخاصة به في الاجتماع للدول التي يمكن أن تعزز أوكرانيا وتُقرب السلام.

وحتى الآن، لم تُعلن هذه الخطة التي يروج لها زيلينسكي منذ شهور بشكل علني، ولكن من الواضح أن أوكرانيا تتوقع، من بين أمور أخرى، الحصول على إذن لاستخدام أسلحة بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية ودعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) من الغرب.

ووفقا لزيلينسكي، فإن فريقا من القيادة الأوكرانية موجود في الولايات المتحدة لمناقشة التفاصيل العسكرية، والعسكرية-السياسية لـ "خطة النصر" في واشنطن. وناقش زيلينسكي الخطة بنفسه خلال زيارة له إلى الولايات المتحدة في سبتمبر مع الرئيس جو بايدن.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل منذ أكثر من عامين ونصف بمساعدة غربية.