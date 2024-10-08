أحمد موسى للمقاومة الفلسطينية: أين تحقيق الانتصار وغزة مدمرة؟ كفاية كذب

انتقد الإعلامي أحمد موسى، خطابات المقاومة الفلسطينية التي تتحدث عن تحقيق الانتصار على جيش الاحتلال الاسرائيلي، متسائلا عن مفهوم الانتصار لديها في ظل الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وقال خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الإثنين :"تابعت اليوم خطاب أحد الاشخاص كأنه غير موجود لا يرى الدنيا، لم أجده يتحدث عن 52 ألف شهيد و120 ألف مصاب، لم يتحدث عن هؤلاء، ولا عن العائلات التي أبيدت، ولا الآلاف الأطفال الذين قتل آباؤهم وإخوتهم".

واستنكر تجاهل معاناة أهالي غزة، قائلا: "تحقيق الانتصار يعني أنك أقمت دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، والانتصار يعني أننا حررنا القدس واستولينا على قطاع غزة بالكامل ودحرنا الاحتلال، وأعدنا الضفة وغزة هذا هو معنى الانتصار، ليه تتكلم كلام غير حقيقي والعالم كله يرى".

وطالب من يتحدثون عن "انتصار كبير" بأن يروا الواقع المأساوي في غزة، قائلا: "اسألوا أهل غزة عن حالهم قبل وبعد 7 أكتوبر 2023، كانوا يعيشون في بيوتهم وكانت أسواقهم ومحالهم ومدارسهم وجامعاتهم ومستشفياتهم موجودة -رغم تعبهم- لكن على الأقل كانت لديهم حياة قبل 7 أكتوبر 2023، أما اليوم مش لاقي يأكل".

وشدد على ضرورة الاعتراف بالحقيقة، قائلا: "قولوا الحقيقية من يريد أن يقول أكاذيب يقول كلام صح يعني يكذب لكن ميبقاش كذاب على طول، قول عندنا معاناة وسنظل نقاوم؛ لكن لا تقول: حققنا نصرا كبيرا وباهرا، والأسر كلها في الشوارع، و60% من المنازل دمرت، والمتبقية غير صالحة للسكن".

وألقى الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة حماس، أبو عبيدة؛ خطابا اليوم الإثنين، في ذكرى مرور عام على معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.