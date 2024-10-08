إعلام إسرائيلي: إطلاق 25 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه جرى رصد نحو 25 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وتم اعتراض بعضها.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه رأس الناقورة مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت بعضها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال أن هناك 105 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل، على دفعتين، وخاصة مدينة حيفا وعدة مستوطنات بالجليل، وذلك بعد دقائق من خطاب ألقاه نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، وفي وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن عمليات برية محدودة جنوب لبنان.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية إصابة 12 شخصا بجروح طفيفة في حيفا والكريوت بعد قصف الصاروخي

وقصف حزب الله مدينة حيفا وخليجها بعشرات الصواريخ من مناطق يجري الجيش الإسرائيلي فيها عملياته البرية، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار بمناطق عديدة في نفس الوقت.