تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في واقعة سحر اللاعب مؤمن زكريا لـ15 أكتوبر

قررت محكمة جنح الخليفة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في واقعة فبركة فيديو العثور على أعمال سحر للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا بمقابر الإمام الشافعي لجلسة 15 أكتوبر الجاري، للاطلاع على أوراق القضية.

وشهدت الجلسة توجيه ممثل النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالشروع في الاستيلاء على مبلغ مالي من مؤمن زكريا باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود أعمال سحر له وأن ذلك هو سبب مرضه مستغلين ظروفه النفسية والمرضية.

وأسند ممثل النيابة للمتهمين انتهاك حرمة الحياة الخاصة للاعب مؤمن زكريا دون رضاه عن طريق نشر صور وأخبار كاذبة عن طريق شبكة الإنترنت، وكذلك تعمد إذاعة أخبار واشاعات كاذبة بقصد تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وطلب من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وواجهت المحكمة المتهمين بما نسبته النيابة العامة لهم من اتهامات، فأنكروها، مدعين عثروهم بالفعل على أعمال سحر للاعب في المقابر.

وعقب الجلسة، قال معتز السويفي، محامي المتهمين، إنه طلب من المحكمة تأجيل نظر القضية للاطلاع وتمسك بسماع أقوال الشهود في الواقعة.

فيما قال محامي المتهم الرابع لـ"الشروق" إن كل ما ارتكبه موكله في القضية هو التواصل مع أحد الأشخاص الذي ساعده في إبلاغ زوجة مؤمن زكريا بالواقعة.

وفي المقابل حضر المحامي هيثم الفاوي، بتوكيل رسمي عن مؤمن زكريا، وقال في تصريحات لـ"الشروق"، إن مؤمن يعاني نفسيا منذ فبركة فيديو أعمال السحر، مشيرا إلى أن المتهمين تاجروا بمرض اللاعب.

وأضاف المحامي أنه سيطلب من المحكمة في المرافعة توقيع أقصى عقوبة، ولن يطالب بتعويض نهائي إلا بعد الفصل والحكم في القضية، مشيرا إلى أن مؤمن لم يطلب منه اتخاذ أى قرار بالادعاء المدني حتى الآن، لافتا إلى أن المتهمين لم يطلبو أى مبالغ مالية من لاعب النادي الأهلي، ولكن الواقعة كانت تمهيدية لطلب المال والنصب على موكله.

- إحالة إلى المحاكمة

قررت النيابة العامة إحالة عامل مدافن وزوجته وابنه ونجل عمه ونجل خالته إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بفبركة واقعة اكتشاف أعمال سحر للاعب النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا في إحدى المقابر بمنطقة الخليفة.

وتلقت النيابة بلاغًا من اللاعب السابق أفاد فيه أن المتهم الأول عامل المدافن أذاع أخبارًا كاذبة -عبر لقاءٍ تلفزيوني- تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

وباشرت النيابة التحقيقات في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، وأوضحت أنه ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها، وحينما توجه مؤمن زكريا لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.

وأضافت النيابة أنه تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين أسفر عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة، وطالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار.

- تفاصيل الواقعة

وكانت وزارة الداخلية قد حسمت الجدل بشأن واقعة العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا بمدافن خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبد الغني، وتبين أن الواقعة مُفبركة ووراء ارتكابها عامل مدافن بالاشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة.

واعترف المتهمون عقب القبض عليهم باختلاق الواقعة لتحقيق أرباح مادية من ارتفاع نسب المشاهدة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأقر حارس المدفن بأنه في إطار علمهم بتعرض اللاعب مؤمن زكريا لوعكة صحية، قاموا بإحضار صورة له وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذلك عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبد الغنى لإلصاق الواقعة به لكونهما شخصيات رياضية مشهورة.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم ادعوا عثورهم على أعمال السحر حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وقاموا بتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً، ثم تسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها.