بلدية كريات شمونة: إجلاء السكان حتى نهاية ديسمبر

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قالت بلدية كريات شمونة، اليوم الثلاثاء، إن إجلاء سكان البلدة سيستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل على الأقل.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الشرطة رصدت سقوط صواريخ وشظايا في نحو 150 موقعا بمنطقتي حيفا والكريوت، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن 12 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة في حيفا والكريوت بعد قصف صاروخي من لبنان.

ومن جانب آخر، أفادت "الجزيرة" بأن الضاحية الجنوبية لبيروت تتعرض لغارات إسرائيلية متواصلة.

وأضافت الشبكة الإخبارية أن بلدات عربصاليم والسلطانية وياطر جنوبي لبنان تعرضت هي الأخرى لغارات إسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "غارة معادية استهدفت منزلا وسط سحمر مما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء".

وأضافت أن "الهيئة الصحية الإسلامية (التابعة لحزب الله) وكشافة الرسالة الإسلامية (هيئة صحية خاصة) تعملان على رفع الأنقاض لانتشال الجثث من المنزل الذي دمر بالكامل والبحث عن ناجين".

وفي الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ذكرت الوكالة أن "الطيران الإسرائيلي شن غارة عنيفة على محيط حارة حريك-الرويس سمعت أصداء انفجاراتها في بيروت وجبل لبنان"، مشيرة إلى أن الغارة "استهدفت موقف سيارات بين جسر المطار وبلدية الغبيري".