أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف قاعدة تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قرب تل أبيب، في حين أعلن جيش الاحتلال عن اغتيال مسئول عسكري بارز في الحزب معترفا بإصابة أحد جنوده بجروح خطيرة في اشتباكات مع مقاتلي حزب الله.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار دوت وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق نحو 5 قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأضاف أن بعض القذائف تسنى اعتراضها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة.

أما حزب الله، فقال في بيان إنه شن هجوما صاروخيا استهدف وحدة مخابرات عسكرية بالقرب من تل أبيب.

وجاء في البيان "نفذت المقاومة الإسلامية مساء يوم الاثنين عملية إطلاق صلية صاروخية على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب".

وقال الحزب إن ذلك يأتي ردا على "استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء لبيك يا نصر الله" في إشارة إلى أمينه العام حسن نصر الله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية يوم 27 سبتمبر، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

صفارات الإنذار تدوي بالجليل

وأطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى، وأعقب ذلك إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في عدة مستوطنات بالجليل الأعلى.

وكثف حزب الله من ضرباته على شمال إسرائيل -حسب ما ذكر مراسل الجزيرة- وأكد الحزب أن مقاتليه استهدفوا بدفعة صاروخية كبيرة بلدات عدة شمال حيفا، وقصفوا تجمعا لقوات إسرائيلية خلف بوابة بلدة رميش.

وأعلن الحزب اللبناني إطلاق رشقة صاروخية على "مرابض مدفعية للعدو" الإسرائيلي في ديشون ودلتون، كما أعلن الحزب أنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية في شلومي وحانيتا وموقع المرج.

ومن جانب آخر، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات إنذار دوت في حانيتا وشلومي وبلدات عدة بالجليل الغربي.

اغتيال مسئول عسكري بحزب الله

من ناحية أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم إنه قضى على سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان بحزب الله، خلال ضربة استهدفت إحدى مناطق بيروت.

وصباح اليوم، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك جنوب لبنان. وسبق ذلك إعلانه أن نحو 190 قذيفة أطلقها حزب الله عبرت من لبنان باتجاه إسرائيل.

وقد تجددت الغارات الإسرائيلية صباح اليوم على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بعد أن توقفت لنحو 5 ساعات وفقا لمراسل الجزيرة عيسى الطيبي.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 2083 شخصا وإصابة 9896 آخرين، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على البلاد في الثامن من أكتوبر الماضي.

يُشار إلى أن إسرائيل تشن منذ 23 سبتمبر الماضي غارات وهجمات صاروخية عنيفة شملت معظم مناطق لبنان، بما فيها بيروت، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويرد حزب الله يوميا على الهجمات الإسرائيلية بإطلاق صواريخ ومسيّرات وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات بأنحاء إسرائيل. وبينما تعلن الأخيرة عن جانب من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية لديها تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.