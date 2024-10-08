محافظ مطروح: توفير 326 فرصة عمل خلال شهر سبتمبر للشباب

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه تم توفير 326 فرصة عمل خلال شهر سبتمبر الماضي للشباب من أبناء مطروح والوافدين الراغبين في العمل من العمالة الفنية، تعيين فعلي مؤقت بالشركات العاملة بالمشروع القومي للطاقة السلمية بمحطة الضبعة النووية.

وذكر أن ذلك استمرار لجهود محافظة مطروح في هذا الملف وخاصة مع ما توفره المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة من مزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح خالد عبدالعزيز، مدير عام مديرية العمل بمطروح، أن التعيين مؤقت من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية من المنشات جهات التشغيل، طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وذلك بعد حصول المعينين على شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة عن طريق إدارة التدريب المهني بمديرية العمل، وكذلك اجتياز اختبارات المقابلة الشخصية لتلك الشركات.

وأكد استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والحد من البطالة.