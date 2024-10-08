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شهدت مؤشرات البورصة انخفاضات جماعية بختام تعاملات اليوم، حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.04% ليصل إلى 30851.63 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.58% مسجلا 7376.32 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 100» بنسبة 2.81% ليصل إلى 10523.86 نقطة.

ويرى محمود عطا، محلل أسواق المال، أن عمليات جني الأرباح، وراء تراجع مؤشرات البورصة اليوم، خاصة بعد أن تجاوز المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» مستوى الـ32 ألف نقطة خلال بداية جلسة الأمس.

وأضاف لـ«الشروق» أن تصاعد الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لها تداعيات سلبية على جميع بورصات المنطقة، مشيرا إلى أن أحجام التداول متراجعة بنسبة كبيرة.

وتوقع عطا، عودة المؤشرات إلى الصعود مرة أخرى خلال الجلسات المقبلة، مرجعا ذلك إلى ترقب نتائج أعمال الشركات الفصلية، والتي ستشهد أرقام إيجابية على حد توقعه.