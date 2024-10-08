محامي متهم في قضية سحر مؤمن زكريا: موكلي واسطة خير وسأطلب براءته



قال محامي المتهم الرابع في واقعة فبركة فيديو أعمال السحر للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، إن موكله كان "واسطة خير ولم يعلم بواقعة الفبركة من الأساس".

وأضاف المحامي لـ"الشروق" أن كل ما ارتكبه موكله المتهم الرابع في القضية هو التواصل مع أحد الأشخاص الذي ساعده في إبلاغ زوجة مؤمن زكريا بالواقعة.

وأضاف المحامي أنه سيطلب من المحكمة براءة موكله لأنه لم يكن مشاركا في فبركة فيديو أسحار اللاعب مؤمن زكريا، بحسب قوله.

وتنظر محكمة جنح الخليفة، اليوم، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في واقعة فبركة فيديو العثور على أعمال السحر للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا بمقابر الإمام الشافعي.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة للمتهمين بأنهم شرعوا في الاستيلاء على مبلغ مالي من المجني عليه لاعب نادي الأهلي السابق مؤمن زكريا باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود أعمال سحر له وأن ذلك هو سبب مرضه مستغلين ظروفه النفسية والمرضية.

ووجهت النيابة للمتهمين القيام بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للاعب مؤمن زكريا دون رضاه عن طريق نشر صور وأخبار كاذبة عن طريق شبكة الإنترنت.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تعمدوا إذاعة أخبار كاذبة وشائعات بقصد تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

- تفاصيل الواقعة

كانت وزارة الداخلية، رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تناقله عدد من القنوات، متضمناً عثور شخص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى - الكائنة بمنطقة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

وأضافت الداخلية في بيان لها أن مديرية أمن القاهرة تمكنت من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم - وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة، تم ضبطهم عدا نجله، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.