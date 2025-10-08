مركز حقوقي: مهاجمة إسرائيل أسطول الحرية انتهاك جسيم للقانون الدولي

• وفق مركز "عدالة" الحقوقي في إسرائيل، تعليقا على تعرض الأسطول الذي يضم 145 متطوعا لهجوم في المياه الدولية خلال توجهه لكسر الحصار عن غزة

أكد مركز "عدالة" الحقوقي في إسرائيل، أن هجوم تل أبيب على "أسطول الحرية" في المياه الدولية قبالة قطاع غزة، فجر الأربعاء، يمثل "انتهاكا جسيما للقانون الدولي".

وقال المركز في بيان: "يدين مركز عدالة الهجوم والاعتراض غير القانوني اللذين نفذتهما القوات الإسرائيلية".

ولفت إلى أن الهجوم استهدف "سفينة الضمير"، السفينة الأم التابعة لائتلاف أسطول الحرية، وثمانية قوارب صغيرة من مبادرة "ألف مادلين".

وأضاف أن هذه السفن تمثل "مبادرة إنسانية منسقة أبحرت معا لمواجهة الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على غزة، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين".

وحركة "ألف مادلين" تحمل اسم الصيادة الغزية مادلين كلاب، التي كسرت الحصار بممارسة الصيد في بحر غزة، وترمز إلى آلاف النساء والأطفال الذين يعانون وطأة الحصار.

وتحدث المركز عما واجهه "المشاركون الذين كانوا على متن سفينة ’الضمير’، ومعظمهم من الأطباء والممرضين والصحفيين".

وأفاد بأن الهجوم "وقع على بُعد أكثر من 120 ميلا بحريا (220 كم) من شواطئ غزة، أي في عمق المياه الدولية".

المركز زاد أن "هذه المهمة الإنسانية الجديدة انطلقت بمشاركة نحو 145 متطوعا من مختلف أنحاء العالم، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني والقاتل المفروض على قطاع غزة".

وأكد أن "الهجوم على مدنيين عُزل في عرض البحر، والاستيلاء على سفن المساعدات الإنسانية، يشكلان انتهاكا جسيما للقانون الدولي، ويبرزان حالة الإفلات من العقاب التي تواصل إسرائيل العمل في ظلها".​​​​​​​

وقبل أيام، انطلق "أسطول الحرية" من إيطاليا، وهو يضم 11 سفينة وعلى متنه ناشطون مدنيون ومساعدات إنسانية للقطاع المحاصر، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وهاجمت إسرائيل قبل أسبوع في المياه الدولية بالبحر المتوسط سفن "أسطول الصمود" العالمي لكسر الحصار عن غزة، أثناء إبحاره باتجاه القطاع الفلسطيني.

واعتقلت إسرائيل تعسفيا مئات الناشطين الذين كانوا على متنه، قبل أن تفرج عن معظمهم، وسط شهادات من جانبهم عن تعرضهم لـ"تعذيب" و"سوء معاملة".

والثلاثاء، أعلن الأردن وصول 131 مشاركا في "أسطول الصمود" من جنسيات مختلفة إلى أراضيه، بعد ترحيلهم من إسرائيل.

وكانت هذه أول مرة تبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل منذ 18 سنة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​​

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.