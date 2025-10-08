السعودية تسعى لإبرام اتفاق لتصدير خام الحديد الموريتاني

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، أن الحكومة السعودية تسعى إلى إبرام اتفاق من شأنه إطلاق مشروع لتصدير خام الحديد، بشراكة وتكامل بين الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "أسنيم" وشركة "حديد" السعودية، إضافة إلى مشاريع في مجالات الطاقة، وتحلية المياه، والرقمنة، والبنية التحتية بين البلدين.

وقال الفالح، في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في قصر الرئاسة بنواكشوط ظهر اليوم الأربعاء، إنه يزور موريتانيا على رأس وفد يضم 60 فردًا من القطاع العام السعودي، إلى جانب ممثلين لشركات من القطاع الخاص يتطلعون إلى الاستثمار في موريتانيا في قطاعات متنوعة، من أبرزها قطاع التعدين.

وأوضح أن الوفد يضم أيضًا ممثلين من الصندوق السعودي للتنمية، الذي ينفذ مشاريع مختلفة، مبينًا أن الهدف هو إقامة مشاريع تنموية كبرى في القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن "فرص التكامل الاقتصادي بين موريتانيا والسعودية لا حصر لها"، مشيرًا إلى أن الشراكة بين البلدين "تحولت في عام 2025 إلى شراكة اقتصادية وتجارية، بتوجيه من قائدي البلدين".





