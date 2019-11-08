ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس شركة هواوي الصينية تعزيز التعاون في مجال الاتصالات

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الجمعة، مع جو بينج رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة "هواوي" الصينية العالمية للاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء، الذي جرى بقصر الشاطئ، تعزيز التعاون بين شركة "هواوي" ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والقطاعات الواعدة المعنية بمجال الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة وتبادل الخبرات والتدريب في هذا القطاع الحيوي الهام.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في العديد من الصناعات والمشاريع القائمة والمستقبلية في الإمارات.