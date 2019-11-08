قطاع السياحة في ألمانيا يحافظ على نتائجه القياسية في سبتمبر

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حافظ قطاع السياحة في ألمانيا على نتائجه القياسية في سبتمبر الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الجمعة استنادا إلى بيانات مؤقتة أن الفنادق والنزل السياحية الصغيرة سجلت في سبتمبر الماضي 8ر47 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 3ر1% على أساس سنوي.

وفي حين تراجعت ليالي المبيت للسائحين الأجانب، ارتفعت بوضوح ليالي المبيت للزوار المحليين.

ومن المنتظر أن يحقق قطاع السياحة في ألمانيا هذا العام نتائج قياسية للعام العاشر على التوالي.

وبحسب البيانات، سجل القطاع في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام5ر385 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 4ر3% مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2018.

وشملت إحصائيات المكتب النزل السياحية التي تضم عشرة أَسِرَّة على الأقل.