حملة ترامب: تزوير الناخبين في المدن الفاسدة التي يديرها الديمقراطيون لم يسبق له مثيل

ناشدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، المواطنين الانضمام لفريق عمل الدفاع عن الانتخابات، وذلك بعد إعلان وسائل الإعلام فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.
وأضافت خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «تزوير الناخبين الفاسد في جميع أنحاء المدن الفاسدة التي يديرها الديمقراطيون لم يسبق له مثيل، اليساريون أثبتوا أنهم لن يتركوا شيئًا ويفعلوه لنزع السلطة من الشعب الأمريكي».
ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.
وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
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