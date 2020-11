حملة ترامب: تزوير الناخبين في المدن الفاسدة التي يديرها الديمقراطيون لم يسبق له مثيل

ناشدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، المواطنين الانضمام لفريق عمل الدفاع عن الانتخابات، وذلك بعد إعلان وسائل الإعلام فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.

وأضافت خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «تزوير الناخبين الفاسد في جميع أنحاء المدن الفاسدة التي يديرها الديمقراطيون لم يسبق له مثيل، اليساريون أثبتوا أنهم لن يتركوا شيئًا ويفعلوه لنزع السلطة من الشعب الأمريكي».

The blatant voter fraud throughout corrupt Democrat-run cities is unprecedented. The Left has proven that there is nothing they will not do to rip power away from the American People.



FIGHT BACK & join the Election Defense Task Forcehttps://t.co/C99j8jm6bQ