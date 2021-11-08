 شعبة الخضر والفاكهة: الأسعار في مصر مستقرة والأسواق العشوائية سبب الأزمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شعبة الخضر والفاكهة: الأسعار في مصر مستقرة والأسواق العشوائية سبب الأزمة


نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 2:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 2:43 ص

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن الخضر والفاكهة سلع قابلة للتلف ولا يمكن احتكارها من قبل التجارة، موضحًا أن آليات العرض والطلب تتحكم في الأسواق وقلة المعروض من المنتج تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة "القاهرة والناس"، أن أسعار الخضروات والفاكهة في مصر مستقرة وفقا لآليات العرض والطلب كما أنهم لا يواجهون ندرة في توفير السلع، مؤكدا أن مصر أكبر مصدر للبرتقال والخضروات المجففة.

وأوضح أن الأسواق العشوائية سبب رفع أسعار السلع وهو ما يتطلب تنظيم التجارة الداخلية، قائلًا إن منافذ القوات المسلحة والشرطة تساهم في خفض الأسعار أمام المواطنين.

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