المحلة يهزم المنصورة وديا استعدادا لعودة الدوري

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حقق فريق غزل المحلة فوزا وديا مساء اليوم الثلاثاء على نظيره المنصورة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد المحلة ضمن الاستعدادات لمباريات بطولة كأس الرابطة والدورى الممتاز.

وسجل أهداف المباراة أحمد الجعيدي وأحمد الشيخ حيث أجريت المباراة على شوطين مدة كل شوط 60 دقيقة ولذلك لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين.

ويستعد لاعبى فريق غزل المحلة لخوض مباراة الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة و المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى على أحد الملاعب المحايدة .

ويحتل المحلة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط جمعهم خلال 3 مباريات.