 إندونيسيا: الرئيسان الأمريكي والصيني سيحضران قمة مجموعة العشرين في بالي - بوابة الشروق
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إندونيسيا: الرئيسان الأمريكي والصيني سيحضران قمة مجموعة العشرين في بالي

جاكرتا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 12:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 12:36 م
أعلنت إندونيسيا أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج سيحضران قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى العالمية التي سوف تستضيفها البلاد العام الجاري.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للصحفيين في بالي اليوم الثلاثاء، بعد تفقده الاستعدادات الخاصة بالقمة التي سوف تعقد في 15 – 16 نوفمبر الحالي، إن الزعيمين من بين 17 من قادة الدول الذين أكدوا حضورهم.

وتضغط إندونيسيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لأول مرة، من أجل حضور جميع الدول لرفع مكانتها الدولية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال ويدودو إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي قالا إنهما "سيأتيان إذا سمح الوضع".

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