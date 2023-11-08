الصحة الفلسطينية: استشهاد 192 كادرا طبيا وخروج 40 مركز رعاية صحية من الخدمة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، أن الاحتلال منذ اللحظة الأولى للعدوان خنق المنظومة الصحية، وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية والوقود عنها وعن كل قطاع غزة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أن استهدف بشكل مركز للمستشفيات وسيارات الإسعاف، منوها بأنه دمر 40 سيارة إسعاف حتى الآن، وخروج 18 مستشفى بسبب الاستهداف ونفاد الوقود، إلى جانب خروج 40 مركزا للرعاية الأولية الصحية عن الخدمة، واستشهاد 192 كادرا صحيا من المنظومة، والقصف داخل محيط المستشفيات لإرهاب الكوادر والمرضى والنازحين.

وأشار إلى أن الاحتلال بدأ باستهداف مركز للمباني داخل المستشفيات مستشفى ناصر للأطفال والقدس، واستشهد خلال هذه الاستهدافات المباشرة 13 مواطنا وإصابة 140 من مرضى وأطباء، إلى جانب استهداف مجمع الشفاء الطبي الأكبر على مستوى فلسطين، مؤكدا أن هناك قرابة 100 ألف من النازحين والطواقم الطبية والجرحى الذين يمكثون في هذا المجمع.

وشدد على أن الهدف من هذه الاعتداءات والاستهدافات المباشرة داخل المستشفيات، إخراج المنظومة الصحية عن وظائفها في إنقاذ ضحايا العدوان الإسرائيلي، منوها بأن يريد رفع فاتورة العدوان من الضحايا وهي مرحلة خطيرة دخلها الاحتلال باستهدافه المباشر للمستشفيات.

وذكر: «الكوادر الطبية لا تجد قوت يومها ولا كسرة خبز، وبالكاد تحصل على شربة ماء، ولا تغادر الميدان منذ بداية العدوان على غزة، ولكن الواجب المقدس الإنساني الملقى على الطواقم الطبية يدفعها للبقاء في أماكن عملها، رغم الاستهداف والمجازر التي ترتكب بحق ذويهم».