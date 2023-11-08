 مفوض أونروا يعلن مقتل 92 من موظفي الوكالة في قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مفوض أونروا يعلن مقتل 92 من موظفي الوكالة في قطاع غزة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 5:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 5:10 م
أعلن مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة موظفين آخرين من الوكالة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ السابع من الشهر الماضي ما يرفع محصلة القتلى بصفوف موظفي الوكالة إلى 92.

وأعرب لازاريني - في تغريدة على حسابه على موقع "إكس" - عن ألمه الشديد لفقدان 92 موظفًا بالوكالة، قائلا إن الأوضاع لن تكون على حالها دونهم، مُجددًا دعواته لوقف إطلاق النار في غزة من أجل الإنسانية.

وكانت "أونروا" قد أعلنت - الليلة الماضية - وصول عدد موظفيها القتلى إلى 89، وقالت إن هذا هو الرقم الأعلى للقتلى بصفوف موظفي الأمم المتحدة في أي نزاع على امتداد تاريخ المنظمة الدولية.

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