زيلينسكي يرحب بالدعوة لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتوصية المفوضية الأوروبية لبدء مفاوضات مع كييف من أجل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ووصفها بأنها "خطوة صائبة".

وقال زيلينسكي، في رسالة مصورة، نشرت عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "رغم الصعوبات، نحرز تقدما"، مضيفا أن أوكرانيا تتوقع أن يدعم قادة الاتحاد الأوروبي هذه التوصية، وأن يوافقوا على بدء المفاوضات في ديسمبر.

وتابع الرئيس: "لا بد لبلادنا أن تنضم للاتحاد الأوروبي، يستحق الأوكرانيون ذلك لدفاعهم عن القيم الأوروبية، ولأننا نلتزم بتعهدنا ونطور مؤسسات الدولة حتى في أوقات الحرب الشاملة".

وأوصت المفوضية اليوم الأربعاء بإطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا للتكتل الأوروبي، بمجرد إنهاء المزيد من الإصلاحات في مجال مكافحة الفساد، وتقليص نفوذ طبقة النخبة (الأوليجاركية)، وحماية الأقليات الوطنية.

وأوضح زيلينسكي أنه "يجري اتخاذ جميع القرارات اللازمة".