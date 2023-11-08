ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار إلى أعلى مستوياته منذ حوالي شهرين

واصل سعر صرف اليوان الصيني ارتفاعه أمام الدولار لليوم الثالث على التوالي خلال الأسبوع الحالي؛ ليصل إلى أعلى مستوياته منذ حوالي شهرين.

وفي تعاملات السوق الحرة اليوم الأربعاء بلغ متوسط السعر 7.2658 يوان لكل دولار بعد أن كان قد انخفض مؤخرا إلى 7.2783 يوان، في حين كان السعر أمس 7.2733 يوان.

يأتي ذلك في حين بلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (المركزي) اليوم 7.1773 يوان لكل دولار بانخفاض قدره 3 بيب صيني عن مستواه أمس بعد تراجع الدولار أمس الأول بمقدار 18 بيب.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.