ستولتنبرج: دول الناتو تؤيد هُدَنا إنسانية في غزة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إن الدول الأعضاء في الحلف تؤيد هُدَنا للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأدلى ستولتنبرج، بهذه التعليقات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المجر كاتالين نوفاك في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، وفقا لوكالة رويترز.

ومنذ 27 أكتوبر الماضي، اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة "حماس" في قطاع غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 33 يوما حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصيب 26 ألفا و475، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.