محكمة تقرر احتساب بعض بطاقات الاقتراع البريدي في جورجيا الأمريكية

تقرر احتساب أصوات بعض الناخبين في ثالث أكبر مقاطعة في ولاية جورجيا ،الذين تلقوا بطاقات الاقتراع البريدي الخاصة بهم متأخرا ،طالما كانت بطاقات الاقتراع الخاصة مختومة بخاتم البريد بتاريخ يوم الانتخابات الأمريكية وتم استلامها بحلول يوم الجمعة.

ولم ترسل مقاطعة كوب، الواقعة شمال أتلانتا مباشرة، بطاقات الاقتراع بالبريد إلى حوالي 3400 ناخب طلبوها حتى أواخر الأسبوع الماضي. وينص القانون في جورجيا على أنه يجب استلام بطاقات الاقتراع البريدي مع إغلاق مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات.

ولكن أحد القضاة في محكمة أدنى ، حكم في أواخر الأسبوع الماضي بأن بطاقات الاقتراع محل النزاع يمكن احتسابها إذا تم استلامها بحلول يوم الجمعة هذا، بعد ثلاثة أيام من يوم الانتخابات، طالما تم ختمها بخاتم البريد بحلول يوم الثلاثاء.