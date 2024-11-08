مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الفيوم - سنورس

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر في حادث انقلاب دراجة نارية (موتوسيكل) بطريق الفيوم - سنورس الزراعي، عند مدخل قرية الكعابي.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الفيوم - سنورس الزراعي عند مدخل قرية الكعابي بدائرة المركز، ووجود مصاب وجثة.

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شاب يدعى "كريم. ش. أ" (20 سنة) نتيجة إصابته بكسور مضاعفة في الذراعين وكسور بالجمجمة والوجه، توفي أثناء نقله، كما أصيب "عبده. س. ف" (23 سنة) بجروح متعددة، يقيم المصابان في شارع أحمد شوقي بمركز سنورس.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، بينما نُقل المصاب إلى قسم الطوارئ في المستشفى. حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق.