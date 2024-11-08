أعرب الإعلامي ورائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش، عن شكره وامتنانه لمحبة الشعب المصري، قائلا: «الشعب المصري يحبني وأنا أحبه، وأشكره على حبه، ليس مجاملة ولا تزييف، أنا أعنيها من لحظة وصولي المطار والشخص الذي يحمل مني الشنطة ويقول لي شكرا على الحلقة الفلانية، وأشاهد الضحك والابتسامة».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن الشعب المصري مُرحب ومحب؛ عكس بعض الشعوب التي تحب دون أن تظهر ذلك، متابعا: «نحن لا شيء بدون حب الناس، وكلما زاد هذا الحب، زادت مسؤوليتي لتقديم الأفضل».

ورد على شائعات ارتباطه والتي كانت أخرها بممثلة تركية، قائلا: «نحن الشعوب العربية عاطفيون ونحب الحب، إذا رأوا كيمياء (انسجاما) بين رجل وامرأة؛ يقولوا حبوا بعضهم، وأنا كنت أضحك، ليس معنى أن أي رجل وامرأة تناغموا في الحديث أنهما سيتزوجان».

من جانبها، قالت رائدة الأعمال الإماراتية هالة كاظم، والدة بوخش، إن فارق السن بينهما 18 عاما، مشيرة إلى أنها تزوجت في سن السابعة عشرة، وتبلغ من العمر الآن 61 عاما، في حين يبلغ ابنها 43 عاما.

وأضافت أن علاقة الأمومة جميلة ومعقدة، موضحة أنها تجمع بين الخوف والحماية من جهة، والتمرد من قبل الطفل من جهة أخرى، معقبة: «أنس لم يكن طفلا وديعا كان نشيطا ومتحركا، لكنه لم يكن يتعبني، وكان دائما ما يتناقش معي».

من جهته، قال أنس: «كنت حقل تجارب لأمي، كانت أم شابة تعيش في أمريكا، وكان والدي يدرس في الجامعة.. وأدركت أن عندي 3 قبعات الابن مع أمي، والأخ لأختي، والصديق مع صديقتي».

وأضاف أن لديه تسعة أشقاء، ثمانية أولاد وبنت واحدة، ثلاثة أشقاء من والدته، بالإضافة إلى أخ بالتبني، وأخ نصف مصري ونصف اسكتلندي، أما من جهة والأب فلديه ثلاثة أخوات وبنت واحدة.