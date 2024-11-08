حزب الله يستهدف مستوطنة وقوات إسرائيلية بالصواريخ والمدفعية

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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية برشقة صاروخية.

كما أعلن حزب الله أنه استهدف ليل الخميس - الجمعة قوات إسرائيلية في جل الحَمّار جنوبي بلدة العديسة الجنوبية بالقذائف المدفعية، واستهدف بصاروخ موجه جرافة عسكرية إسرائيلية ترافقها قوة مشاة حاولت التقدم باتجاه مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا الجنوبية، وتم تحقيق إصابات مؤكدة.

وكان الحزب أعلن في بيانين سابقين أنه استهدف صباح اليوم الجمعة قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة الإسرائيلية شمال غرب مدينة ‏حيفا، وقاعدة ومطار رامات ديفيد الإسرائيلية جنوب شرق مدينة ‏حيفا بصليات صاروخية نوعية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر 2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عن بدء عملية برية عدوانية مركزة في جنوب لبنان.