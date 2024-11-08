اتحاد منتجي الدواجن: البيض التركي يفسد خلال 24 ساعة في الأجواء العادية

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن سعر كرتونة البيض في المزارع حاليا حوالي 150 جنيها.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN»، أن هذه الزيادة سببها تكاليف النقل، موضحا أن البيض يباع بدون تغليف بزيادة تتراوح بين 10 و15 جنيها حسب المكان وجودة المنتج.

ونوه أن الزيادة الأكبر في سعر البيض تظهر في السلاسل؛ نظرًا لتكاليف التغليف وهامش الربح الذي يضيفه كل من التاجر والسلسلة.

ونوه أن «البيض التركي، كي يستورد ويصل إلى مصر سليما ويتحمل طول المسافة والمدة؛ يخضع لعملية تبريد، تشمل غسله ونقله في ثلاجات ويباع أيضا من خلال الثلاجات»، مضيفا أنه «مجرد أن يتعرض للأجواء العادية مثل درجة حرارة الغرفة مع الرطوية؛ يفسد خلال 24 ساعة».

وضرب مثالا بإنجلترا، موضحا أنها لا تغسل البيض؛ لأنه مغلف بطبقة شمعية طبيعية تحفظه من البكتيريا، مشيرا إلى أن البكتريا تهاجمه بمجرد إزالة هذه الطبقة وتسبب أمراضا للإنسان.

وشدد أن الاستيراد ليس الحل لمشكلة ارتفاع أسعار البيض، لا سيما في ظل المشاكل التي يواجهها القطاع، قائلا إن رئيس الوزراء وعد بدراسة هذه المشكلات والعمل على حلها.