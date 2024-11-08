دبلوماسي أمريكي سابق: بايدن يرى فترة رئاسته تاريخية لعدم خوضه حروبًا مباشرة

قال جويل روبين، نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يصف فترته بأنها "تاريخية" على الرغم من أنه لم يترك سوى "إرث عالمي"، لأنه يرى أن الولايات المتحدة لم تكن منخرطة في حروب مباشرة، خاصة وأنه على مدار العقدين الماضيين كانت الولايات المتحدة منخرطة في حروب، وكان الجنود الأمريكيون يقاتلون على أرض الواقع.

وأضاف روبين، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه فيما يتعلق بأوكرانيا وإسرائيل، فإنه يدعمها، لكنها ليست حروباً أمريكية، وهكذا ينظر بايدن إلى الأمور.

وتابع نائب وزير الخارجية الأسبق: «من الناحية التاريخية، هناك استثمارات غير مسبوقة تمت خلال فترة بايدن، حيث تم استثمار 2 مليار دولار في البنية التحتية أثناء فترة رئاسته، وهو أمر سيكون له أثر طويل الأمد».

وأشار إلى أن الأمر المحزن بالنسبة لبايدن هو أنه لن يكون الرئيس الذي سيشهد نتائج هذه الاستثمارات، إذ من المرجح أن يحل محله دونالد ترامب.