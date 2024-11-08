يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على سموحة، في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

يتواجد الزمالك في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة اليوم ولديه 3 نقاط، بالتساوي مع سموحة صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفريق السكندري.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الفوز في الجولة الأولى على البنك الأهلي بنتيجة 3-2، وتخطي سموحة من أجل مواصلة مطاردة الأهلي على قمة الدوري الممتاز، بعدما نجح المارد الأحمر في الفوز على زد في الجولة الثانية بهدف دون رد سجله طاهر محمد طاهر.

ويدخل الزمالك مباراة سموحة بدون نجم الفريق أحمد سيد زيزو الذي تأكد غيابه عن اللقاء بعد الإصابة التي تعرض لها أمام البنك الأهلي.

وسيستعيد الزمالك ورقة رابحة في الخط الأمامي متمثلة في محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذى غاب عن مباراة البنك الأهلي في الجولة الأولي، وسيكون اللاعب متاحا أمام البرتغالي جوزيه جوميز للدفع به في أى وقت من المباراة.

في المقابل يدخل سموحة المباراة بقيادة مديره الفني أحمد سامي منتشياً بالفوز الذي حققه على حرس الحدود في الجولة الأولى، وطالب سامي اللاعبين بضرورة الحذر الدفاعي أمام الفارس الأبيض، وعدم فتح الخطوط والتحذير من ارتكاب الأخطاء الدفاعية.