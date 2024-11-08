الهباش في لقاء مع شيخ الأزهر: دعم طلبة غزة أولوية في ظل العدوان الإسرائيلي

بحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الخميس، مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، سبل تقديم الدعم والمساندة التعليمية لطلبة قطاع غزة في مواجهة آثار العدوان الإسرائيلي المستمر، والذي أدى إلى تدمير هائل للبنية التحتية، والمرافق العامة، بما في ذلك تعطيل الدراسة في مراحلها المختلفة، ما حرم عشرات آلاف الطلبة من استكمال مسيرتهم التعليمية.

ووضع الهباش الإمام الطيب خلال لقاء عُقد بمقر مشيخة الأزهر، في القاهرة، في صورة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، واستمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية، واستمرار الاعتداءات على المقدسات في مدينة القدس، خاصة في المسجد الأقصى المبارك.

من جانبه، أكد شيخ الأزهر موقفه الثابت من القضية الفلسطينية التي هي قضية الأمة الإسلامية كلها، مشددا على وجوب حشد كل الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني، لانتزاع حريته، واستقلاله، وحماية مقدسات الأمة في فلسطين، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وحمّل الإمام الطيب قاضي القضاة التحية للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الذي يقود كفاح شعبه في سبيل الحرية والعدالة والاستقلال.