أكد رئيس الوزراء الهولندي، ديك شخوف، الجمعة، أن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة أمستردام الليلة الماضية مع مشجعي كرة إسرائيليين "غير مقبولة"، مشددا على أن "الجناة سيحاكمون".

وأوضح شخوف، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح له فيها أن ما حدث "هجمات معادية للسامية وغير مقبولة على الإسرائيليين"، بحسب قناة الحرة الأمريكية.

كما أشار إلى أن الوضع في أمستردام هادئ الآن، في أعقاب التوترات التي أعقبت مباراة أياكس ومكابي تل أبيب في بطولة الدوري الأوروبي، أمس الخميس.

من جانبه، أكد نتنياهو، في بيان حول الاتصال مع شخوف، على سلامة جميع الإسرائيليين الموجوين في هولندا، وقال إنه في "هذه اللحظات تتجه طائرات من إسرائيل لإعادة المواطنين، وبينهم المصابون".

وأشار إلى أنه "ينظر بجدية إلى الهجوم المعادي للسامية المخطط ضد المواطنين الإسرائيليين، وطلب تعزيز الأمن على الجالية اليهودية في هولندا".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يستعد لإرسال "بعثة إنقاذ" تضم طواقم طبية، لإجلاء مشجعي فريق "مكابي تل أبيب" الذين تعرضوا لاعتداءات.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن 10 إسرائيليين أصيبوا في الاعتداءات.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، إن المقاطع والصور التي خرجت من هولندا "مروعة"، واصفا الحدث بأنه "خطير".

وتابع: "يجب على السلطات في هولندا أن تتحرك فورًا وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية وتحديد مكان وإنقاذ جميع الإسرائيليين واليهود الذين يتعرضون للهجوم، والقضاء على العنف ضد المواطنين اليهود والإسرائيليين بكافة الوسائل المطلوبة".

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن مثل "هذه المشاهد يجب أن تكون جرس إنذار لكل من لا يزال يحتاج إليه، حول تصاعد معاداة السامية وخطر التطرف".

من جانبها، ذكرت الشرطة الهولندية أنها منعت مواجهة بين مجموعة من سائقي سيارات الأجرة وبعض المشجعين، مشيرة إلى حادثة أخرى وسط أمستردام، حيث "أزال مجهولون" علما فلسطينيا من إحدى الواجهات، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.