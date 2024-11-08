استشاري النقل الدولي: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مشروعات الطرق والبنية التحتية

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أطلق رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، وأن عجلة البناء لم تتوقف في كافة المجالات، مثل مشروعات الطرق والنقل.

وأضاف نبيل في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق تقدم كبير على مستوى ملف الطرق والبنية التحتية، وأنها تقدمت 100 مركز في مؤشر التنافسية الاقتصادية على مستوى العالم.

وتابع استشاري الطرق والنقل الدولي، أن تكلفة الخطة الشاملة للطرق من 2014 حتى 2024 تبلغ نحو 2 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن المشروع القومي للطرق ينقسم إلى عدة محاور، مثل الطرق السريعة، مشددًا على وجود عدالة في توزيع المشروعات على مستوى الجمهورية، مثل الوادي الجديد والبحر الأحمر والصعيد.