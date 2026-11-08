محافظ الغربية: نتابع التقلبات الجوية على مدار الساعة وسلامة المواطنين في مقدمة الأولويات

أكد الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، أن أجهزة المحافظة تتابع موقف التقلبات الجوية على مدار الساعة، مشددا على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات.

وقال محافظ الغربية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن جميع الأجهزة التنفيذية مطالبة بالجاهزية الكاملة وسرعة التحرك، مشيرا إلى أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي طارئ من خلال قنوات التواصل المعلنة بالمحافظة.

وأشار إلى أنه وجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية، وسط متابعة مستمرة لحالة الطقس وخطة انتشار للمعدات وفرق الطوارئ بالمراكز والمدن، والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وأوضح أنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل خطط الانتشار الميداني، والتأكد من جاهزية معدات وسيارات شفط المياه، وتمركزها بالمناطق والطرق التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار، مع مراجعة كفاءة بالوعات الصرف وصفايات الأمطار، والتأكد من جاهزية فرق التدخل السريع للتعامل مع أي طوارئ.

وشدد محافظ الغربية على استمرار التنسيق بين غرف العمليات بالمراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وشركات المرافق والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية، مع المتابعة المستمرة لحالة الشوارع والطرق، وسرعة التعامل مع أي بلاغات أو معوقات قد تؤثر على حركة المواطنين والسيارات.