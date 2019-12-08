بعثة التلفزيون الجزائري بليون الفرنسية تتعرض لاعتداء من قبل معارضين للانتخابات الرئاسية

تعرضت بعثة التلفزيون الرسمي الجزائري المكلفة بتغطية عملية تصويت الجالية الجزائرية بمدينة ليون الفرنسية في الانتخابات الرئاسية إلى اعتداء عنيف من طرف مواطنة جزائرية تدعى صوفيا بلعمان.

وقال التلفزيون الجزائري - في بيان اليوم الأحد- " إنه يسجل بأسف واستنكار شديدين الوقائع المشينة وغير الأخلاقية من سيدة تدعى صوفيا بلعمان التي اعتدت وبعنف على فرقة بعثة التلفزيون الجزائري، وبخاصة الصحفية نجوى قريقة، التي كانت في مهمة صحفية رسمية لنقل العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في مدينة ليون الفرنسية".

وأضاف البيان أن "الصحفية تعرضت وهي تقبل على دخول مقر القنصلية العامة للجزائر في ليون إلى التعنيف الجسدي والمعنوي والسب والشتم وبأقبح العبارات التي تبين الحقد والكراهية وسوء الخلق الذي اتسمت به المدعوة صوفيا بلعمان وعبرت عنه في أعنف صورة وأنكرها متوعده ومهددة الصحفية التي أصيبت بالذعر والخوف وهي تقوم بعملها حيث لم تكتف تلك المرأة بسوء سلوكها بل عملت على التحريض والإساءة لمؤسسة التلفزيون ومؤسسات الدولة في صورة لا تليق بامرأة".

وأكد البيان أن "حرية التعبير والرأي والتصرف التي تتغنى بها أطراف تغض الطرف عن خروقاتها عندما يتعلق الأمر بحرية الآخرين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تحامل من يتغنى بها وتعمده تجاهل حدودها ومبادئها وترك العنان لأشخاص لا نعلم خلفياتهم المبهمة وأي أجندات يخدمون، يثبت بأن الجزائر على الطريق الصواب وأنها تمكنت من تفويت فرص الخيانة للمتخندقين في صف الخونة وأعداء الجزائر".

وأشار البيان إلى أن الجزائر تعبر بتنظيم الانتخابات الرئاسية إلى بر الأمان وهو ما لا تتحمله أطراف لا تريد الخير للجزائر، وأكد التلفزيون التلفزيون الجزائري أنه يحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد المدعوة صوفيا بلعمان التي اعتدت على أكبر حق تكفله كل الدساتير والقوانين وهو حق التعبير مثلما تكفل كذلك حق الامتناع عن التعبير.