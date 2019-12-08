تأجيل محاكمة 11 متهما بخطف مواطن لطلب فدية بالتجمع لـ12 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تأجيل محاكمة 11 متهما لحيازتهم أسلحة نارية، واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه بالتجمع، لجلسة 12 يناير المقبل للمرافعة.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين هم كلا من "حماد صالح، و محمد عودة، وعيد مصلح، وأحمد محمد، وغازى استيان، وسعود عبدالله، ومحمد إبراهيم، ويوسف فريح، وخالد أبو كياد، وخالد عبدالله، و فريج عبدالله".

وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة، في القضية بدائرة قسم ثانى القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، تهمة حيازة سلاحا ناريا مششخنا "بندقية ألية "، حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته، أو إحرازه وقاموا بحجز المجنى عليه محمد محمود، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح، كما حصلوا بالتهديد من المجنى عليه مبلغا من النقود .