جمهور الإسكندرية المسرحي العربي يتفاعل مع عرض «الوحوش الزجاجية»

تفاعل جمهور المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية بشدة مع عرض "الوحوش الزجاجية"، الذي شارك به طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية أمس خلال فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، المقامة في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر الجاري.

وتدور أحداث العرض حول عائلة "وينجفيلد" وما تمر به من تفكك ومشاكل إنسانية أسرية، ما بين فراق الأب، والأم المكافحة، والابن الذى يسعى إلى كسر القيود، والابنة أسيرة عالم الأحصنة الزجاجية.

"الوحوش الزجاجية" تأليف تينسي وليامز، وبطولة وإخراج يوسف الأسدي، وتمثيل ريم المصري، وشيريهان الشاذلي، ومازن جمال، وملابس نردين عماد، وإضاءة عبد الله صابر، وديكور مروان السيد، ومساعد مخرج معاذ محمد، ومخرج منفذ حسام حافظ.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجارى، بمكتبة الإسكندرية، ويقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان ، نائب رئيس المهرجان انجي البستاوي.